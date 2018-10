Cattolica, da lunedì 22 ottobre chiude via Garibaldi: ecco come cambia la viabilità

Attualità

Cattolica

| 17:35 - 19 Ottobre 2018

Per lavori sul territorio di Gabicce Mare, da lunedì 22 ottobre si blocca il transito veicolare in via Giuseppe Garibaldi a Cattolica e via Romagna a Gabicce Mare, sul Ponte del fiume Tavollo. La misura, concordata tra le rispettive Amministrazioni Comunali, si è resa necessaria per i lavori di realizzazione, nel Comune di Gabicce Mare, di un sottopasso e della passerella per una via ciclopedonale lungo il fiume medesimo. Per consentire le operazioni di cantiere, l'arteria rimarrà percorribile esclusivamente al solo transito pedonale.

Nel territorio di Cattolica

Per tutti i veicoli verranno segnalati percorsi alternativi consigliati, indicati dagli appositi cartelli di colore giallo.

Nel particolare si procederà alla chiusura al traffico veicolare di via Giuseppe Garibaldi, dall'intersezione con via Pantano in direzione Pesaro, con esclusione dei residenti e degli avventori delle attività commerciali che si trovano nel tratto antecedente a quello ostruito, interessante il ponte sul fiume Tavollo di via Garibaldi (lato Cattolica).

Per arrivare a Gabicce, con mezzi leggeri (autovetture e autocarri inferiori alle 3,5 t) sarà possibile percorrere via Garibaldi fino all'intersezione con via Irma Bandiera. Quindi procedere in direzione mare e poi proseguire fino all'ingresso nel comune di Gabicce Mare tramite il ponte di via Irma Bandiera.

Vigerà il divieto di transito dei veicoli aventi portata superiore a 3,5 t, in via Irma Bandiera, solo il sabato da via Garibaldi a via Verdi e tutti i giorni da via Verdi a via Caboto, escluso autorizzati, consentendo in ogni caso, il passaggio sul ponte del trasporto pubblico, oltre a quello delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso. I transiti dei trasporti eccezionali saranno valutati di volta in volta dall'ufficio tecnico del Comune.

Verranno posizionati dei dissuasori di velocità all'ingresso e all'uscita del ponte sul fiume Tavollo di via Irma Bandiera, interessante la viabilità alternativa.

Nel territorio di Gabicce Mare

Si consiglia a tutti gli automobilisti di seguire i percorsi alternativi predisposti con ordinanza numero 156 del 18.10.2018 e indicati dagli appositi cartelli di colore giallo con indicazione “deviazione”:

A: per arrivare a Cattolica, con mezzi leggeri (autovetture e autocarri inferiori alle 3,5 t) sarà possibile percorrere via Romagna fino all’intersezione con via della Vittoria. Quindi immettersi in via della Vittoria in direzione mare e poi proseguire fino all’ ingresso nel comune di Cattolica tramite il ponte di via della Repubblica.

Sul ponte di via della Repubblica il passaggio dei veicoli sarà limitato, permettendo il transito ai soli mezzi di trasporto pubblico e ai veicoli di portata inferiore alle 3,5 tonnellate, per evitare una concentrazione di mezzi pesanti nel centro cittadino e limitare l'emissione di co2 dei mezzi pesanti.

I mezzi pesanti che non debbano effettuare carico e scarico nella zona mare di via Romagna sono tenuti a percorrere la SS 16 per recarsi in direzione nord, Cattolica o Rimini.

B: il traffico proveniente da sud (Case Badioli, Colombarone e Pesaro) e diretto oltre il centro abitato di Gabicce Mare, è invitato a non immettersi nel centro abitato ma di proseguire lungo la SS 16. Allo stesso modo il traffico proveniente da Gradara e Tavullia con direzione Cattolica è invitato a percorrere la SS 16 senza entrare nel centro abitato di Gabicce Mare.

C: Gli utenti dei servizi pubblici di linea sono invitati a controllare i percorsi e le fermate alternative predisposti dalle aziende esercenti.

D: È imposto il divieto di sosta e fermata lungo tutta via della Vittoria dall’intersezione con via Romagna a quella con via Battisti, per garantire la fluidità della circolazione ed il passaggio celere di eventuali mezzi di soccorso.

Gli utenti dei servizi pubblici di linea sono invitati a controllare i percorsi e le fermate alternative predisposti dalle aziende esercenti. Ulteriori modifiche della viabilità potranno essere disposte, in caso di necessità, una volta riscontrate criticità non previste.