DIRETTA TESTUALE Serie C: Imolese - Rimini LIVE 0-0 incontro al via

Sport

Rimini

| 18:24 - 21 Ottobre 2018

PARZIALE: 0-0

IMOLESE (4-3-1-2): Rossi - Garattoni Checchi Carini Sciacca - Valentini Carraro Gargiulo - Mosti - Rossetti Lanini.

In panchina: Zommers, Tissone, Zucchetti, Boccardi; Bensaja, Giannini, Rinaldi, Saber; Tattini, Belcastro, Giovinco, De Marchi.

Allenatore: Dionisi.

RIMINI (3-4-2-1): Scotti - Venturini Brighi Petti - Simoncelli Alimi Variola Guiebre - Candido Cicarevic - Volpe.

In panchina: Nava, Buscé, Cavallari, Viti; Serafini, Danso, Bandini, Battistini, Badjie, Montanari; Buonaventura, Cecconi.

Allenatore: Righetti.

ARBITRO: Rossetti di Ancona (Assistenti: Carrelli di Campobasso e Votta di Moliterni).

RETI:

NOTE:



Inizio gara ore 18.30



Squadre in campo. Rimini in completo bianco con inserti sulle spalle rosso-neri, maglia rossoblu con calzoncini e calzettoni blu per l'Imolese.



Gara al via al Galli di Imola!



1' buco sulla trequarti del Rimini, Lanini parte in velocità bruciando l'ultimo uomo Venturini. Fortunatamente per il Rimini il campo allenato pregiudica il controllo di palla dell'attaccante, Scotti esce e fa sua la sfera.



3': Simoncelli verticalizza per il taglio esterno a destra di Candido, il fantasista crossa in area, ma Volpe in piena area non riesce a girarsi e a concludere, Carini chiude lo spazio all'attaccante.



7': Lanini sulla sinistra 'brucia' Brighi e crossa, la palla attraversa pericolosamente l'area senza che nessuno intervenga per la deviazione.



22': sulla destra Brighi pressato da Lanini cerca il retropassaggio a Scotti, palla un po' corta, bravo il portiere a intervenire di piede anticipando l'accorrente Rossetti.



23': Scotti ricorre alle cure mediche.



25': ottima fin qui la partita dell'Imolese, che tiene in mano il pallino del gioco grazie alla lucida regia di Carraro. Il Rimini è però attento a chiudere ogni varco, fin qui ottima la prestazione di due mediani Variola e Alimi.



25': è ora Petti a ricorrere alle cure mediche. Problemi per il difensore biancorosso, ma al momento non si scalda nessuno per il Rimini.