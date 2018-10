La sfida a colpi di shopping prosegue a 'Le Befane', prosegue il casting per lo show tv

Attualità

Rimini

| 16:26 - 19 Ottobre 2018

Dopo il successo della prima giornata dello scorso sabato 13 ottobre, sabato 20 ottobre 2018 a Le Befane Shopping Centre di Rimini secondo appuntamento con il casting per lo spettacolo televisivo 'Sfida a colpi di shopping', il format che premia il miglior outfit. A condurre lo show saranno la simpatia e la comicità di Laura Padovani e Andrea Vasumi.



Il casting. Il casting per entrare a far parte dello show si terrà sabato 20 ottobre 2018 dalle 10 alle 18 presso Le Befane Shopping Centre. Possono partecipare solo maggiorenni.



Come si gioca. I candidati selezionati saranno i protagonisti del format TV che mette di fronte: uomini contro uomini, donne contro donne, coppie contro coppie. A loro disposizione: tutti i negozi de Le Befane Shopping Centre per un tempo determinato. Al termine della gara, verrà premiato il miglior outfit. I vincitori si porteranno a casa in premio...proprio l'outfit scelto.