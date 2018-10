I big in vasca al Trofeo Nuoto Riccione, 41 gli atleti della squadra di casa

Sport

Riccione

| 16:07 - 19 Ottobre 2018

Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per la 7^ edizione del Trofeo Nuoto Riccione. Organizzato dalla sezione Nuoto della Polisportiva con l’approvazione della FIN, per i nuotatori italiani il trofeo è ormai un consueto appuntamento di inizio stagione indoor in vasca corta. Aperto a tutte le categorie agonistiche (dagli Esordienti A fino agli Assoluti), porterà a Riccione come ogni anno atleti di tutte le età da tutte le regioni d’Italia. Non mancheranno come ogni anno i nuotatori di alto livello: presenti Ilaria Bianchi, Fabio Scozzoli, Alessia Polieri, Mirco Di Tora, Alice Mizzau, Federico Bocchia, Martina Carraro, tanti giovani medagliati ai Campionati italiani di Categoria e i migliori prospetti nazionali.

Per il Nuoto Polisportiva Riccione saranno in vasca 41 nuotatori, in gara in tutte le categorie.

Le piscine dello Stadio del Nuoto in questa giornata rimarranno chiuse al pubblico, ma sarà possibile seguire gratuitamente le gare sulle tribune.



Nella foto: Fabio Scozzoli