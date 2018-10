Esplodono i sapori dell'autunno, ma nel week-end non mancano musica, cultura e teatro: ecco cosa fare

Eventi

Rimini

| 15:44 - 19 Ottobre 2018

L’entroterra riminese è protagonista questo week-end con le sue sagre e i sapori tipici del territorio che “scaldano” dai primi freddi, ma c’è da scegliere ancora tra musica, teatro, sport e le inaugurazioni delle discoteche più esclusive della Riviera. Se volete organizzarvi ecco a voi qualche consiglio!





ENOGASTRONOMIA





A Montefiore Conca da sempre questo mese è un mese di festa: tutte le domeniche di ottobre infatti il borgo si anima di musica, mercatini d’artigianato e di prodotti locali e soprattutto con gli odori dei frutti più famosi del suo territorio: le castagne. Dopo la grande affluenza delle scorse domeniche si continua domenica 21 e 28 con la 54° edizione della Sagra della castagna. QUI tutte le info.





La Fiera ha fatto… 34. Tante sono, infatti, le edizioni della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Sant’Agata Feltria, in corso anche questa domenica nel borgo della Valmarecchia. E prova a rapire tutti i visitatori con il profumo intenso dell’Oro dei Boschi e il suo gusto inimitabile. Il borgo di Sant’Agata Feltria da domenica e per tutte e quattro le domeniche del mese di ottobre ospita la XXXIV edizione della Fiera Nazionale, e propone la valorizzazione di prodotti tipici, selezionando le eccellenze, primo fra tutti, appunto, il tartufo bianco pregiato. QUI tutte le info.





FESTE E MANIFESTAZIONI





Sono trascorsi 96 anni dal momento in cui Riccione ha acquisito l’indipendenza come Comune autonomo con decreto ministeriale, un compleanno che verrà celebrato sabato 20 ottobre con una grande festa dedicata alla città e ai suoi cittadini, un evento speciale che per questa occasione raddoppia. Saranno infatti due i luoghi dei festeggiamenti: piazzale Ceccarini e Fico Eataly World a Bologna. In contemporanea piazzale Ceccarini a Riccione (ore 15,30, ingresso libero) ospiterà il Paolo Cevoli Show. QUI tutte le info.





Domenica mattina alle 10.30 viale Ceccarini si trasforma in passerella per un insolito concorso di bellezza. A sfilare saranno infatti automobili d’epoca, costruite tra la fine del 1800 e il 1918. Il défilé, anticipato nella giornata di sabato dalla tappa Riccione – San Marino, vedrà tra le protagoniste anche una vettura del 1898, uno dei primi esempi in assoluto di motorizzazione, e altri esemplari a uno o due cilindri.





MUSICA E TEATRO





Si conclude venerdì 19 ottobre con la terza tappa santarcangiolese il festival musicale “Ingranaggi”, a partire dalle 18,30 presso la sede di Zona Moka – Spazio coworking e agenzia creativa (via Montevecchi 11). Negli uffici della prima agenzia di coworking nata a Santarcangelo – che accoglie giovani professionisti del territorio in postazioni di lavoro condivise – lo storico fondatore dei Mariposa Alessandro Fiori, divenuto solista nel 2011, sarà protagonista di una serata aperta dal giovane artista cesenate Davide Bosi. QUI tutte le info.





Dopo aver registrato il sold out la primavera scorsa, torna anche questo week-end Malatesta, lo spettacolo itinerante nelle sale del castello di Sigismondo Pandolfo Malatesta, prodotto dal Comune di Rimini per le celebrazioni malatestiane, ideato e interpretato da Gianluca Reggiani, che ne firma anche la regia. Tratto dal testo “Malatesta” di Henry de Montherlant, la performance tornerà ad essere riallestita in tutti i week end del mese di ottobre, in cui cade il 550° anniversario della sua scomparsa (9 ottobre 1468). Ore: 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it





CULTURA





Arte, letture, laboratori, incontri per le famiglie, tutto questo é 'EDUCarte - Sentieri di lettura e arte condivisa' che nel periodo ottobre-dicembre organizza vari eventi a Rimini: al Museo della Cittá, nella sede del Centro per le Famiglie e all'Ospedale Infermi di Rimini. Il programma prevede: al Museo della Città, la Mostra 'Blu blu blu', pensata per i bambini e gli adulti, è concepita come un viaggio per scoprire e riscoprire il colore blu nelle sue magiche sfumature cromatiche e sonore.





Ha inaugurato domenica scorsa con Rossella Venezia la rassegna promossa dalla biblioteca comunale Ti cucino un libro, itinerari fra cibo e libri accompagnati da autrici che, guidate da passione e curiosità, hanno creato attraverso competenze e provenienze diverse nuovi modi di pensare, guardare e comunicare cucina, libri, fotografia e soprattutto storie. Protagonista del secondo appuntamento (domenica 21 ottobre, ore 17, ingresso libero) è Martina Liverani, scrittrice e giornalista, con cui si parlerà del tema Dispensa, generi alimentari e generi umani: un bookzine di carta nell’epoca digitale.





DISCOTECHE





"Chalet Byblos" è il nome della serata che il venerdì tornerà ad animare il Byblos, dopo il successo della scorsa estate, che ha visto lo storico locale ergersi a rivelazione della collina riccionese: anche la Rai gli ha dedicato uno speciale. Musica eclettica e serate a tema in un'esclusiva villa circondata da pini e ulivi, con ristorante e piscina. Cena e dopocena con dj set in terrazza Lounge. Nel privè Franz Frisani, Alessandrino e Oriano.





Venerdì inaugura la stagione invernale del Peter Pan: serata fashion “In Clorophilla”. Sabato, invece, appuntamento con la serata Vida Loca: note urban e pop che sconfineranno nella musica hip hop e reggaeton.





Sabato 20 ottobre si torna a ballare al Bradipop Rimini. Sul palco della discoteca si balla a inizio serata con la musica live dei I Giocattoli. A seguire tutte la notte i Deejay Resident del Bradipop.