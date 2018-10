Dal 23 ottobre a Rimini l'assemblea dell'Associazione nazionale dei Comuni

Attualità

| 15:04 - 19 Ottobre 2018

- I sindaci sono, prima che amministratori, cittadini essi stessi, alle prese coi problemi della vita di tutti i giorni. Sarà questo il filo conduttore della 35esima Assemblea nazionale dell'Anci, che si svolgerà a Rimini dal 23 al 25 ottobre, nei padiglioni della Fiera. I lavori vedranno per la quarta volta consecutiva la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella giornata di apertura. "L'assemblea nazionale - dichiara il presidente dell'Anci Antonio Decaro, che terrà la sua relazione durante la cerimonia di apertura - è un momento fondamentale di confronto e di scambio di esperienze, tra noi amministratori e anche con i protagonisti del mondo dell'impresa, del lavoro, delle altre istituzioni. Fare squadra, attraverso le riunioni periodiche degli organismi dell'Anci e con scambi diretti e continui, è per i sindaci una esigenza naturale, ed è una risorsa, come abbiamo dimostrato anche in questi ultimi giorni. L'assemblea è l'occasione principale e più ricca di opportunità per approfondire questo rapporto continuo". Le sessioni di confronto tra sindaci, amministratori, parti sociali, mondo politico e imprenditoriale ruoteranno intorno ad alcune parole chiave della Costituzione. La riflessione si soffermerà nella sessione mattutina di mercoledì 24 su "I sindaci per il lavoro, per la dignità e per l'uguaglianza"; mentre nel pomeriggio il tema sarà "I sindaci per la salute, per la cultura e per l'ambiente". In questa sessione il presidente Decaro, il sindaco di Firenze e coordinatore delle città metropolitane, Dario Nardella, e il presidente Fieg Andrea Riffeser Monti si soffermeranno sulle iniziative di collaborazione tra Anci ed editori, a partire dalla campagna condivisa per l'Educazione alla cittadinanza nelle scuole. Interverranno quindi Paolo Glisenti, commissario generale Italia per Expo 2020 Dubai, e Massimo Tononi, presidente di Cassa depositi e prestiti. La prima parte dei lavori di giovedì 25 ottobre sarà riservata al tema "Prima cittadini per l'autonomia e l'identità in una Repubblica una e indivisibile", e un contributo di riflessione di Lucia Annunziata; a seguire il focus "Periferie vive". I lavori della tre giorni riminese si concluderanno con un'intervista di Luca Telese al presidente dell'Anci Antonio Decaro. Il programma dell'Assemblea sarà presentati nella conferenza stampa che si terrà lunedì 22 ottobre a Rimini.