Panico sulla Consolare Rimini San Marino, attraversa la strada in stato confusionale

Cronaca

Rimini

| 14:26 - 19 Ottobre 2018

Un anziano smarrito ed in stato confusionale è stato notato venerdì mattina da una pattuglia della Polizia Municipale - in servizio sulla SS16 in direzione Ravenna - mentre era intento ad attraversare la strada consolare San Marino. L'anziano, che è stato immediatamente avvicinato, protetto e messo in sicurezza, oltre ad essere in stato confusionale, non era in grado di relazionarsi con gli operatori, vista l'origine straniera, a causa della poca dimestichezza con la lingua italiana. Gli agenti sono riusciti a risalire ai suoi famigliari grazie ai documenti che, fortunatamente, aveva con sé. Nei documenti erano infatti riportati i contatti telefonici dei suoi cari, a cui é stato prontamente riconsegnato.