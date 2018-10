Calcio Eccellenza: sogna la Marignanese, a -2 dalla capolista Alfonsine. Ora c'è il Corticella

Sport

San Giovanni in Marignano

| 14:16 - 19 Ottobre 2018

È decisamente un ottimo avvio di campionato quello della Marignanese, che dopo la vittoria esterna di una settimana fa contro il Granamica per 1-3 è salita in terza posizione a quota 14, staccata di un punto dal secondo posto e a -2 dalla capolista Alfonsine. C’è quindi molto entusiasmo tra i gialloblù e la volontà di continuare ad occupare i piani alti in classifica: per farlo, i ragazzi di mister Simone Lilli, dovranno vedersela con il Corticella, formazione impelagata nelle zone meno nobili e con un bottino di 7 punti, ma assolutamente da non sottovalutare.

“I ragazzi stanno bene - spiega mister Lilli - anche Pensalfine sta recuperando dopo aver avuto un problema alla mano e saranno tutti a disposizione per la partita di domenica.

C’è fiducia, serenità e maggiore autostima, che vengono dai risultati positivi ottenuti nell’ultimo periodo. Sappiamo che c’è tanto da fare, mantenere questo ritmo sarà difficile ma faremo tutto il possibile. Domenica affronteremo una squadra che non è partita benissimo e si aspettava qualcosa di più: il Corticella ha un ottimo organico e già quest’anno è riuscita a riacciuffare alcune partite, segno che ci crede sempre fino alla fine. Dovremo stare attenti, dato che ogni partita fa storia a se, abbiamo lavorato molto in settimana cercando di curare i dettagli, che saranno determinanti per ottenere un risultato positivo anche domenica”.