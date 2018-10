Santarcangelo, dal 22 ottobre a fine mese diversi interventi per tagliare alberi secchi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:31 - 19 Ottobre 2018

Verranno eseguiti a partire da lunedì 22 ottobre una serie di interventi su alcune alberature secche presenti sul territorio comunale di Santarcangelo. Si tratta di una ventina di piante – tra pioppi, cipressi, pini, olmi e ippocastani – che saranno abbattute in quanto ammalorate e dunque non più stabili. Le vie interessate sono Santa Maria, Casale Sant’Ermete, Cupa, Pozzo Lungo, San Bartolo, Trasversale Marecchia; l’intervento riguarderà inoltre il giardino della scuola media Saffi e la “bosca” in centro storico.



I lavori – che saranno eseguiti dalla ditta Formula Ambiente di Cesena su incarico dell’Amministrazione comunale – verranno ultimati indicativamente entro fine mese. Per ulteriori informazioni: Ufficio verde tel. 0541/356.324.