Valmarecchia, allerta truffa: aziende contattate, chiesti contributi per attività di carattere sociale

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:27 - 19 Ottobre 2018

Nei giorni scorsi alcune aziende presenti sul territorio dei comuni dell’Unione dei Comuni Valmarecchia hanno segnalato di essere state contattate per offrire un contributo economico a sostegno di interventi in ambito sociale. Il pretesto utilizzato sarebbe quello di proporre spazi pubblicitari i cui proventi finanzierebbero iniziative di carattere sociale delle Amministrazioni comunali.



A tal proposito, i Servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia ribadiscono di non aver, ad oggi, autorizzato alcuna iniziativa di questo genere. Pertanto, si invitano cittadini e imprese a prestare sempre la massima attenzione e a verificare di volta in volta la veridicità delle proposte avanzate.