Sfilano auto d'epoca, in Viale Ceccarini a Riccione un insolito concorso di bellezza

Eventi

Riccione

| 13:24 - 19 Ottobre 2018

Domenica mattina alle 10.30 viale Ceccarini si trasforma in passerella per un insolito concorso di bellezza. A sfilare saranno infatti automobili d’epoca, costruite tra la fine del 1800 e il 1918.

Il défilé, anticipato nella giornata di sabato dalla tappa Riccione – San Marino, vedrà tra le protagoniste anche una vettura del 1898, uno dei primi esempi in assoluto di motorizzazione, e altri esemplari a uno o due cilindri.

L’appuntamento è sotto l’egida dell’ASI (Auto moto Storiche Italiane) che lo organizza in collaborazione con l’Adriatic Veteran Cars Club e il patrocinio del Comune di Riccione.

In giuria ci sarà tra gli altri l'ex pilota di F.1 Siegfried Stohr e a conclusione della sfilata sarà proclamata la vincitrice per eleganza.