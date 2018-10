Nuovo parcheggio a Miramare, passo avanti per gli stalli di via Giubasco

Attualità

Rimini

| 12:07 - 19 Ottobre 2018

Compie un nuovo passo avanti la realizzazione del nuovo parcheggio di via Giubasco, a Miramare. Dopo l’approvazione del progetto definitivo la Giunta comunale ha infatti approvato nell’ultima seduta la dichiarazione di pubblica utilità del progetto che consentirà di procedere con gli espropri necessari alla realizzazione dell’opera.

Un intervento dal costo complessivo di 160.000 euro che doterà l’area adiacente a via Losanna e via Giubasco di 34 nuovi posti auto per il parcheggio. Il parcheggio sarà dotato di un adeguato impianto di illuminazione e sarà completato con una fascia verde composta da siepi ed arbusti che servirà da separazione tra il parcheggio e la pista ciclabile di Via Losanna.

Il nuovo parcheggio, che rientra nel complessivo intervento di prolungamento dell’asse viario di via Roma, andrà quindi a risolvere le problematiche emerse con la conclusione e l’apertura dei lavori per la realizzazione della nuova strada di quartiere che collega direttamente il centro di Rimini a quello di Riccione.