Autobus, International Bus Expo a Rimini Fiera da mercoledì: tutte le novità del trasporto su gomma

Attualità

Rimini

| 11:48 - 19 Ottobre 2018

International Bus Expo è l’unico marketplace in Italia del settore autobus, che ogni due anni mette in vetrina le aziende protagoniste del trasporto pubblico e privato su gomma.

Ad inaugurare IBE 2018 sarà l’evento di apertura “Il rinnovo del parco mezzi: strumenti, finalità e primi risultati”, in calendario mercoledì 24 alle 11 presso l’Agorà (Pad. A7).

Interverranno Angelo Mautone (Direttore Generale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Giuseppe Catalano (Università La Sapienza), Massimo Roncucci (Presidente ASSTRA), Giuseppe Vinella (Presidente ANAV), Arrigo Giana (Presidente AGENS), Fabrizia Vigo (Responsabile Relazioni Istituzionali e Responsabile Gruppo Costruttori ANFIA), Severino Briccarello (consulente per area bus UNRAE).

I saluti iniziali saranno affidati a Ugo Ravanelli (CEO Italian Exhibition Group), Roberta Frisoni (Assessore Mobilità, programmazione e gestione del territorio, Demanio del Comune di Rimini) e Alessandro Meggiato (Responsabile del Servizio Traporto pubblico e Mobilità Regione Emilia-Romagna). A condurre i lavori, la giornalista Morena Pivetti.

Sotto i riflettori i focus su TPL, Autobus a emissioni zero, Mobilità e disabilità, Sicurezza e ICT, Start up, Nuove tecnologie e innovazione. Mercoledì 24 il premio IBE Bus Driver of the Year.

IBE 2018 si svolgerà con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ANCI.