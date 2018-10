Tutto l'autunno in centro storico a Rimini: mercoledì festa con Sapori e Colori

Eventi

Rimini

| 11:11 - 19 Ottobre 2018

Mercoledì 24 ottobre il centro storico di Rimini sarà in festa con Sapori e colori d’autunno.

Dal pomeriggio a tarda sera, il centro di Rimini si trasforma in un palcoscenico storico naturale che per un giorno sarà teatro di una grande festa a base di degustazioni di vino e prodotti tipici, shopping sotto alle stelle, musica e concerti live, aperture straordinarie di musei e luoghi di cultura, eventi unici, vetrine a tema, bar e ristoranti con menù autunnali.

Rimini per un giorno festeggia l’autunno chiamando a raccolta commercianti e cittadinanza, turisti, artigiani ed agricoltori, allevatori e viticoltori, pescatori e ristoratori, musicisti, dj ed artisti per una grande giornata di festa che si sviluppa lungo tutte le vie del centro storico.

A tenere alto lo spirito conviviale dell’evento, contribuiranno le cantine ed aziende agricole selezionate dalla Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, che saranno presenti in Piazza Cavour, Piazza Ferrari e Piazza Tre Martiri con sommelier per degustazioni di vini del territorio e prodotti tipici. Tre grandi punti di somministrazione vedranno protagonista il pesce in piazza Cavour, la carne in piazza Ferrari e i prodotti tipici lungo il perimetro del mercato coperto.

I commercianti del centro storico saranno protagonisti dell’evento aprendo fino alle ore 23 le loro attività e accendendo le loro vetrine con proposte a tema. Sono più di 150 i negozi che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e che terranno i negozi aperti fino a tardi per festeggiare il centro e lo shopping.

Sono più di 20 i punti musica dislocati per la città fra dj set e concerti live che attraversano tutti i generi musicali, mentre la Banda Città di Rimini sarà presente con la sua marching band itinerante per le vie del centro storico e concerto finale in Piazza Cavour.

Fino alle ore 23 si potranno visitare il Museo della città, la Domus del Chirurgo, il Visitor Center e le mostre in città “Rimini Foto d’Autunno” alla FAR, all’Ala Moderna e alla Galleria dell’Immagine.