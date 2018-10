Cattolica festeggia due super nonne: a Rosina, 107 anni e Chita 100, gli auguri di tutta la città

Attualità

Cattolica

| 10:57 - 19 Ottobre 2018

Due cittadine di Cattolica che raggiungono un importante “traguardo anagrafico”. Si tratta di Rosina Candiotti, la più anziana della città, con i suoi 107 anni compiuti lo scorso 12 ottobre, e di Chita Ercoles che ha festeggiato il secolo di vita proprio oggi.

Rosina (nella foto gallery) ha ricevuto la visita del Sindaco che l’ha voluta omaggiare con dei fiori per portare gli auguri a nome di tutta l’Amministrazione. Conosciuta in città per aver realizzato e gestito l'Hotel Belsoggiorno, ha sposato Guido Grandicelli ed hanno avuto una figlia unica, Laura. A festeggiarla anche i nipoti Paolo ed il pronipote Thomas. Il Sindaco, nel suo augurio l’ha nominata a ragione “Mamma di tutta Cattolica”.

Anche per Chita (nella foto) un omaggio floreale, consegnato dall’Assessore Nicoletta Olivieri. Nella sua vita ha sempre lavorato ai Bagni 26 che venivano gestiti dalla famiglia. Il padre – raccontano i familiari – era il bagnino di Guglielmo Marconi. A differenza di Rosina, Chita non ha preso marito ed ha tre nipoti, figli di due sorelle. Una di queste, purtroppo, venuta a mancare.

Un lungo cammino per entrambe le centenarie, ancora molto attive, di esperienza, saggezza e ricordi.