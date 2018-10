Dopo un’estate di successo e lo speciale in Rai, ripartono le serate al Byblos con le atmosfere di ‘Chalet Byblos’

Eventi

Riccione

| 20:30 - 18 Ottobre 2018

"Chalet Byblos" è il nome della serata che il venerdì tornerà ad animare il Byblos, dopo il successo della scorsa estate, che ha visto lo storico locale ergersi a rivelazione della collina riccionese: anche la Rai gli ha dedicato uno speciale. Musica eclettica e serate a tema in un'esclusiva villa circondata da pini e ulivi, con ristorante e piscina.

La discoteca si è sempre distinta per la sua atmosfera elegante e per la molteplicità dei generi musicali. Confermata la brigata di chef per garantire una ottima cena. Confermato il gruppo di pubbliche relazioni e servizi generali che tanto hanno soddisfatto la clientela anche per la serata disco del dopo cena. Il programma di venerdì prevede cena e dopocena con dj set in terrazza Lounge. Nel privè Franz Frisani, Alessandrino e Oriano.