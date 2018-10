Maiolo, cade durante l'arrampicata nella parete della rocca: salvato dall'elicottero

Cronaca

Maiolo

| 18:57 - 18 Ottobre 2018

Tragedia sfiorata a Maiolo, in Alta Valmarecchia, nel tardo pomeriggio di giovedì 18 ottobre. Un ragazzo si è ferito cadendo durante un'arrampicata nella rocca di Maioletto, sulla parete usata dagli scalatori, lato chiesa San Rocco. Dai primi riscontri, avrebbe riportato un trauma cranico: è stato ricoverato dal personale del 118 all'ospedale Bufalini di Cesena. Il giovane, originario di Pesaro e in compagnia di altri scalatori, è stato tratto in salvo dall'elicottero con il verricello, partito da Bologna. Sul posto grande dispiegamento di soccorsi: sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, la Protezione Civile e il Soccorso Alpino. La parete su cui si stava arrampicando il giovane è una falesia sulla quale sono stati ricavati due percorsi per gli scalatori, uno alto 12 metri e l'altro di 20. E' molto frequentata da appassionati della Riviera, di Bologna e di Pesaro, frequentata nei mesi freddi in quanto, essendo esposta a sud, d'estate è impraticabile per il caldo.