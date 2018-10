Al Top Club Ron Moss e Patrick Baldassari da Temptation Island, sfilata di vip nel locale riminese

Eventi

Rimini

| 18:41 - 18 Ottobre 2018

Venerdì sera nel segno delle celebrità al Top Club by Frontemare Rimini. L'ospite d'onore della serata sarà Ron Moss, il noto attore che in Beautiful impersona Ridge. Ron Moss sarà a cena nel locale e si intratterrà con i fan per foto e autografi. Non sarà l'unico ospite della serata al Top Club: ci saranno infatti anche Patrick Baldassari, protagonista del reality Temptation Island, e l'attore riminese Piero Maggio, mentre la cena spettacolo sarà condotta da Rocco Pierantonio, opinionista di punta di Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso e speaker d Radio Norba.