Verso Imolese-Rimini, sabato prevendita anche al botteghino del Romeo Neri

Sport

Rimini

| 17:57 - 18 Ottobre 2018

Per il derby di domenica Imolese-Rimini (arbitro Rossetti di Ancona, assistenti Carrelli-Votta), il settore riservato alla tifoseria ospiti è collocato nelle gradinate fronte tribuna e nell’adiacente curva. Ai tifosi biancorossi sarà consentito l’arrivo allo stadio da via Rosselli con utilizzo riservato del parcheggio dell’autodromo sito in Via Malsicura. I tifosi del Rimini potranno acquistare in prevendita i biglietti di SETTORE OSPITI, al prezzo di € 10 più diritto di prevendita di € 2 nei seguenti punti vendita:

TABACCHERIA PRUCCOLI

SANTARCANGELO EVENTI

Oppure on - line sul sito www.go2.it



NELLA GIORNATA DI SABATO 20, data la disponibilità della società RIMINI CALCIO, per i propri tifosi sarà possibile acquistare i biglietti anche presso i botteghini dello stadio di Rimini dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18.

Nel punto vendita della stadio di Rimini sarà possibile acquistare, oltre ai biglietti di settore ospiti (sempre ad € 10 + 2 di diritto di prevendita) anche i biglietti di:

- TRIBUNA OSPITI (€ 14 + 2 di diritto di prevendita);

- OMAGGIO per i minori di 12 anni.

Si segnala che DOMENICA 21 OTTOBRE la biglietteria del SETTORE OSPITI sarà CHIUSA e che sarà quindi possibile accedere a tale settore esclusivamente acquistando il biglietto in prevendita.

Si ricorda che è necessario presentarsi muniti di documento di identità. Nella giornata di DOMENICA i biglietti saranno in vendita SOLO allo Stadio Galli dalle ore 16.30, con apertura cancelli alle 17.30.

La società Imolese richiede da parte di tutti i sostenitori la massima collaborazione nel rispettare le indicazioni di viabilità e accessi.