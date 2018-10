Intelligenza artificiale al servizio dell'uomo: a San Marino arriva Botika

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:07 - 18 Ottobre 2018



Botika è un'azienda sammarinese nata dall’esperienza dei due fondatori Guido ed Angelo, impegnati da più di vent’anni nello sviluppo di sistemi software per le aziende. Botika ha trovato soluzioni da un lato per l'e-commerce e dall’altro per le industrie tramite chatbot, motori semantici uniti all'intelligenza artificiale.

Dopo vari studi ed altrettanti successi (ma anche errori) Funny Gain ha deciso, con l'ingresso di un nuovo socio, di evolversi e diventare Botika . Una scelta nata dalla volontà di riflettere anche nel nome l’evoluzione verso la trasformazione digitale attraverso un nuovo brand evocativo e proiettato verso il futuro.

La scelta del nome

L’azienda ha scelto un nome che comunica il suo dinamismo e la proiezione al futuro. Da qui Botika, termine greco, apotheke, che ricorda il “laboratorio” mantenendo sempre il richiamo alla robotica. Il team è formato da “scienziati”, alchimisti digitali, che creano pozioni e soluzioni mirate per i propri clienti.

Un’evoluzione che da continuità

Cambiano il nome ed il logo ma grazie ad una squadra ampliata, Botika ha mantenuto i propri cardini specializzandosi sull’industria 4.0 e nell’e-commerce creando progetti ad hoc per tutte le esigenze.

“Connettiamo le aziende al futuro grazie all’intelligenza artificiale, al machine learning ed ai chatbot. Traduciamo i trend e le innovazioni tecnologiche in soluzioni innovative che mettono al centro il cliente ed i suoi obiettivi di fare business” affermano Gian Angelo Geminiani e Guido Ricci che continuano “Botika è l’evoluzione di Funny Gain ed il rebranding è stato un punto fondamentale per noi. Tantissime aziende hanno il problema della gestione del customer care perché rispondere ai clienti in un post di vendita su facebook o sul sito prevede un costo/uomo elevato. Il nostro chatbot unito all’intelligenza artificiale e al motore semantico è in grado di iniziare e concludere una conversazione con i clienti rispondendo all’80% delle richieste. Le aziende si chiedono come sia possibile passare da 500 a 5.000 ordini gestiti giornalmente in vari formati senza aumentare il personale attuale e senza perdere traccia delle variazioni in corso d’opera. Questo è un problema molto sentito! La nostra soluzione è un algoritmo di machine learning che legge i vari formati (excel, cad, pdf) e gestisce tutti gli allegati appartenenti ad un determinato ordine. Inoltre il sistema è in grado di rilevare le informazioni mancanti ed avvertire il cliente in modo da correggere preventivamente l’anomalia. Abbiamo creato un motore di intelligenza artificiale proprietario unendo quando necessario il chatbot ed il motore di machine learning. Abbiamo costruito e disegnato da zero i nostri prodotti per essere indipendenti da ogni piattaforma e servizi. L’intelligenza artificiale è l’abilità di un sistema tecnologico di risolvere problemi o svolgere compiti e attività tipici della mente e delle abilità umane. Guardando al settore informatico è la disciplina che si occupa di realizzare macchine (hardware e software) in grado di “agire” autonomamente (risolvere problemi, compiere azioni, ecc.). Il nostro fine è quello di aiutare le aziende ad automatizzare i processi e a migliorare i rapporti interni ed esterni. Botika rappresenta la frontiera che l’innovazione permette di varcare, aprendo nuovi orizzonti. Creiamo la soluzione su misura per i nostri clienti per velocizzare e semplificare i processi produttivi di vendita e di customer care. In Botika lavoriamo ogni giorno per raggiungere il nostro sogno: eliminare i lavori noiosi, facendo fare ai computer e agli algoritmi i lavori ripetitivi e con nessun valore aggiunto”.