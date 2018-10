Novafeltria, al Municipio un incontro per parlare del fenomeno della migrazione

Attualità

| 16:46 - 18 Ottobre 2018

La sezione ANPI Alta Valmarecchia organizza venerdì 19 ottobre alle 18,30, presso il Municipio di Novafeltria,u n incontro pubblico che affronta il fenomeno "migrazione" con diverse chiavi di lettura, alla luce e nel rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione.

L'avvocato Laila Simoncelli, consulente dell'Associazione Papa Giovanni XXIII in materia di tratta degli esseri umani e tutela dei diritti umani di donne e migranti, già impegnata con Operazione Coloma all'azione non violenta in territori di conflitti e guerre, ci aiuterà nella comprensione della migrazione, al di là della retorica e dei sentimenti di paura , per la ricerca di soluzioni concrete alle difficoltà.

Emilio Drudi, giornalista ex capo redattore del Messaggero, scrittore, da sempre impegnato sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza , relazionerà sui dati del fenomeno migratorio e sull'efficacia delle risposte fornite da parte dell'occidente.