Nomadi accampati nel parcheggio delle 'Befane', interviene la Polizia Municipale

Cronaca

Rimini

| 16:32 - 18 Ottobre 2018

Nel primo pomeriggio,gli agenti della Polizia Municipale (distaccamento di Miramare) sono intervenuti - in seguito a diverse segnalazioni arrivate alla sala radio - facendo allontanare quattro roulotte e tre camper che utilizzavano l'area esterna del centro commerciale Le Befane non per parcheggiare ma, di fatto, come area camping e bivacco. Alla carovana dei nomadi è stato richiesto di liberare l'area occupata e di ripulirla, cosa che hanno fatto ripristinando la normale fruibilità del parcheggio già dalle 15.10.



Foto di repertorio