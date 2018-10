Podismo, torna la Maratonina del vivo: tra i favoriti Oppioli, Agostini e Morbidelli

Sport

San Clemente

| 15:01 - 18 Ottobre 2018



Da nove anni nella splendida Valconca si svolge la tradizionale Maratonina del Vino “Città di San Clemente” alla quale si sono aggiunte negli anni la 4^ WineTen Miles e il 5° Giro delle Mura. L’evento organizzato dal Golden Club Rimini è in costante crescita, lo dimostra la numerosa partecipazione di atleti provenienti anche dall’estero per testeranno la propria condizione in vista della grandi maratone d’autunno: Venezia, Torino, New York, Atene, Firenze e Reggio Emilia. La gara si svolge sotto l’egida della Uisp, dell’Endas con il patrocinio del Comune di San Clemente, dell’Aido, dell’Unicef ed in collaborazione l’ASD Calcio a 5 e 8, l’ASD La Playa de Santander e l’A.S.D. Sporting Center di San Clemente.



PERCORSI

Il percorso della 9^ Maratonina del Vino di 21 km agonistica si dipana nella natura agreste tra i vigneti e gli uliveti con tre caratteristici passaggi all’interno del Castello di San Clemente costruito da Sigismondo Pandolfo Malatesta che vigila sulla splendida Valconca. La 4^ WineTen Miles 16 km non agonistica, transiterà 2 volte nel maniero dei Malatesta mentre il 5° Giro delle Mura propone un passaggio 9 chilometri agonistica e non agonistica. Nel palinsesto dell’evento, dedicato a Re Bacco, è inserita anche una Eco Camminata di 3 km alla portata di tutti gli sportivi ed amanti del sano e buon movimento a contatto con la natura.



ISCRIZIONI

Alla Maratonina del Vino “Città di San Clemente” ci si potrà iscrivere anche domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 9.15. La partenza è fissata alle ore 9.30 precise per le gare agonistiche dal Centro Sportivo Ernesto Colletta di Sant’Andrea in Casale (via Cerro di San Clemente). In coda seguiranno le non competitive.



I FAVORITI

I favoriti della vigilia in campo maschile, fra i pre iscritti; sono il panzer romagnolo Marco Oppioli in preparazione per la Maratona di Torino e il compagno di colori Enrico Benedetti, il sammarinese Michele Agostini e il forlivese Gianluca Palli che si trova a suo agio sui percorsi mossi. Nell gentil sesso l’umbra Giulia Morbidelli in preparazione per la Maratona di Atene dovrà vedersela con la maratoneta riminese Federica Bustelli in costante ascesa.



SOLIDARIETA’

La Maratonina del Vino ospiterà un point di Rimini chi Ama Camerino che promuove una passeggiata solidale per sabato 27 ottobre per raccogliere fondi per contribuire alla ricostruzione di un nuovo palazzo della musica per l’Istituto Musicale di Camerino distrutto dal sisma del ottobre 2016 e i ragazzi della Comunità di San Patrignano con la We Free Run un evento di running per la prevenzione e il recupero da ogni dipendenza in calendario il prossimo week - end.



PREMIAZIONI

Al cerimoniale delle premiazioni sarà presente la Sindaca di San Clemente Mirna Cecchini, il presidente dei Aido Rimini, Ricardo Arpaia e i ragazzi del Golden Club Rimini.



Programma e regolamento sono on line www.goldenclubrimini.it