Santarcangelo, incontro sulle modifiche del regolamento comunale per dehors e arredi urbani

| 14:31 - 18 Ottobre 2018



Mercoledì 24 ottobre l’assessore allo sviluppo economico e arredo urbano Paola Donini illustrerà alle attività economiche di Santarcangelo il nuovo “Regolamento comunale per la valorizzazione degli spazi pubblici e delle attività economiche in materia di decoro, dehors, pubblicità, arredo urbano ed accessibilità”. L’incontro pubblico – che si terrà in biblioteca Baldini alle ore 14 – ha dunque l’obiettivo di presentare a esercenti e gestori di attività economiche tutte le novità, iniziative, obblighi e scadenze previsti dal nuovo regolamento approvato nel Consiglio comunale del 23 luglio 2018.



L’incontro da’ corso a una delle proposte emerse al tavolo di lavoro che si è tenuto il 27 settembre scorso e che porta avanti gli obiettivi contenuti nel protocollo d’intesa firmato nel mese di luglio da Amministrazione comunale e rappresentanti di Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato, Cna e Città Viva.



Il patto di collaborazione ha infatti previsto la programmazione di incontri periodici tra Assessorato alle attività economiche e turismo e Associazioni di categoria che, trattando ogni volta argomenti differenti, hanno l’obiettivo di promuovere e valorizzare le attività economiche e gli spazi pubblici di Santarcangelo.