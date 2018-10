Basket C Silver, i Titans venerdì ospitano la big Todi (ore 20,30). Coach Padovano: 'Restare lucidi'

Sport

Repubblica San Marino

| 12:45 - 18 Ottobre 2018

Gioca nell’insolita giornata di venerdì, la Pallacanestro Titano. In casa al Multi, dove si torna sempre con piacere e dove i ragazzi si sentono a casa. L’avversario è di rango: si tratta di Todi, che all’esordio è caduta ad Assisi e poi si è rifatta con Tolentino. Roster di valore, quello della squadra umbra, con alcuni elementi che in categoria possono fare la differenza. Palla a due domani sera alle 20.30, arbitri Vescovi di Ancona e Talotta di Falconara Marittima.

Coach Padovano, su cosa avete lavorato di più questa settimana?

“Sulle nostre cose, su quello che dobbiamo fare in campo e sul miglioramento individuale. Con Orvieto è arrivato un ko: vero, i nostri avversari erano profondi e con qualità media alta, ma noi ci siamo sciolti alle prime difficoltà e questo non va bene. Quando siamo stati lucidi ce la siamo giocata”

È un girone fino a questo momento difficilmente intellegibile…

“Alcuni risultati possono apparire sorprendenti, di certo qualche punto fermo c’è, vale a dire la forza di Assisi e Urbania oltre che l’importanza enorme del fattore campo”

Come sta la squadra?

“Longoni ha ricominciato ad allenarsi martedì e ci sarà. E' in netto miglioramento anche Andrea Buo, che domani sarà con noi per la sua prima partita di campionato”

Qual è la tua valutazione su Todi?

“Hanno un quintetto esperto e compatto, con elementi come Varriale e Agliani che rappresentano un po’ le loro principali bocche da fuoco, oltre a essere giocatori che sanno farsi sentire. Sarà una partita dura che noi dovremo affrontare al massimo delle nostre possibilità. Siamo pronti”.