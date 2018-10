A Rimini un convegno sui disturbi del comportamento alimentare di bambini e adolescenti

Attualità

| 11:42 - 18 Ottobre 2018

Una tavola rotonda gratuita aperta a genitori, responsabili di società sportive, preparatori atletici, medici, psicologi e professionisti della nutrizione sul delicatissimo tema delle ‘disturbi del comportamento alimentare nei preadolescenti, adolescenti e giovani adulti’, è in programma all’Hotel Savoia di Marina Centro a Rimini, sabato 20 ottobre dalle ore 9.00 alle 13.00.

Cinque medici specialisti e una psicologa saranno i relatori dell’incontro organizzato dall’Associazione Itaca di Rimini in collaborazione con la clinica Domus Medica, Erba Vita e Lions Club Rimini Riccione Host, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e odontoiatri di Rimini.

“Dal 20 al 30% dei ragazzi di età compresa tra i 14 e 25 anni soffre di disturbi del comportamento alimentare, indistintamente dal sesso – afferma la psicologa e psicoterapeuta Carla Amadori -. Questa problematica emerge molto spesso già in età preadolescenziale e sfocia in patologie durante l'adolescenza. Una piaga che, mediamente, ogni anno provoca in provincia di Rimini la morte di un giovane”.

Per questo motivo la Clinica polispecialistica Domus Medica di San Marino dal prossimo Novembre aprirà uno ‘sportello dedicato’ a queste problematiche con un’equipe di professionisti composto da: nutrizionista, psicologo e psichiatra.

Il convegno coordinato dal dottor Maurizio Cottone, direttore scientifico di Itaca si propone di offrire conoscenze relative agli indicatori di disagio, malessere, disturbi dello sviluppo e crescita. Nello specifico, di fornire strumenti di prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi del comportamento alimentare di bambini e ragazzi.

Relatori della giornata: Dr. Valentina Bandieri: Fattori predittivi nei disturbi alimentari in adolescenza. Prof. Alberto Fiorito: Obesità infantile: un problema di salute futura. Dr Elisa Giacomoni: Le allergie e intolleranze alimentari in età pediatrica.

Dr. Miriam Farinelli: Il ruolo del ginecologo nel trattamento dei DA adolescenziali. Dr. Carla Amadori: Amore Cibo Bellezza e Benessere: l’alfabeto delle emozioni. Dr. Massimo Abruzzese: DCA negli adolescenti: biologia, specificità cliniche, comorbidità.

Il convegno offrirà 4 crediti formativi ECM ai professionisti intervenuti.