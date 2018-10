Promozione: tour operator canadese sceglie Riccione come tappa turistica in regione

Turismo

| 08:07 - 18 Ottobre 2018

I rappresentanti di 13 agenzie di viaggio del gruppo canadese Chanteclerc sono nella nostra regione in questi giorni per un educational tour che ha tra le sue tappe anche Riccione e nell’occasione hanno incontrato l’assessore al turismo Stefano Caldari,

E’ la terza volta che il gruppo Chanteclerc viene a Riccione poiché la città è la base per i lunghi soggiorni, quelli di due settimane, e porta ogni anno circa 8.000 presenze, lavorando con diverse strutture del territorio.

“E’ particolarmente significativo che un tour operator d’oltreoceano scelga tra le sue destinazioni d’elezione la nostra città, con l’intenzione peraltro di aumentare le strutture da coinvolgere – ha dichiarato l’assessore Caldari-. Siamo sempre pronti a supportare gli operatori che investono sui mercati esteri con progetti come questi e di raccontare Riccione non solo come destinazione balneare ma anche come punto di partenza per visitare un territorio ricco e sorprendente come il nostro”.

L’educational tour è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Consorzio Food in Tour e l’assessorato al turismo del Comune di Riccione: gli operatori hanno visitato la città e soggiornato qui, facendo escursioni in collina alla scoperta del nostro patrimonio paesaggistico, artistico e enogastronomico.