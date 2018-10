Basket C Gold, RBR raggiunge 244 quote: nel cda anche Riccardo Cervellini

Sport

Rimini

| 23:57 - 17 Ottobre 2018

RBR ha raggiunto le 244 quote. In società entrano anche Federico e Riccardo Cervellini con quest'ultimo che occuperà un posto nel cda. Rick Cervellini è stato ex giocatore e poi alungo dirigente del Baslet Rimini: torna quindi, a ricomporre con Carasso (stavolta Paolo, all’epoca Gianmaria) una coppia potenzialmente esplosiva per i canestri riminesi. La storia di Federico (“Cervo” per gli amici), nasce come per altri ‘protagonisti’ RBR in curva.

Commenta Paolo Carasso. “Sono davvero felice, siamo riusciti a coinvolgere i due Cervellini e mi sembra di essere tornato ragazzo, quando andavo in sede e vedevo mio babbo, Giove Boldrini e Riccardo Cervellini che parlavano di basket. Un vero tuffo nel passato, emozionante e al tempo stesso coinvolgente”.

"Tradotto: si punta, nel medio periodo, a tornare a livelli più ‘consoni’ alla piazza - recita un comunicato del club biancorosso - . Non sarà semplice, ma se l’unione fa la forza, con l’ingresso dei Cervellini si fa un altro salto di qualità.