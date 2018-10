Le PAGELLE di Feralpi Salò - Rimini 2-0, Guiebre il migliore dei biancorossi

Sport

Rimini

| 21:21 - 17 Ottobre 2018

Prima sconfitta stagionale per il Rimini, che cede 2-0 allo stadio Turina contro la Feralpi Salò. Gara equilibrata nel primo tempo, con un rigore sbagliato per parte: De Lucia respinge il destro di Buonaventura, Scotti replica respingendo il tiro dagli undici metri di Guerra. La partita si sblocca al 39' sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta velocemente da Guerra, il riminese Mattia Marchi nella mischia infila sottoporta con una splendida rovesciata. Nella ripresa Buonaventura spreca la palla del pareggio al 53', poi nel recupero Pesce servito da Raffaello firma il 2-0.



RIMINI, COSA FUNZIONA: è stata comunque una buona prova quella del Rimini al Turina. I biancorossi hanno mostrato solidità e carattere, pagando però il gap tecnico che li separa dalla Feralpi Salò, formazione costruita per vincere il campionato e con elementi molto più esperti a livello di minutaggio in categoria. La difesa è stata sicura, Candido si è mosso bene tra le linee (prediligendo il centrodestra), Guiebre ha stupito tutti ancora una volta con una prestazione di livello. Buono l'esordio di Badjie, che sembra avere più personalità dei suo colleghi di mediana.

COSA NON FUNZIONA: questa volta è mancata la precisione, anche se la croce non va gettata addosso a Buonaventura. Gli attaccanti devono comunque disperdere molte energie nel pressing e questo non li facilita al momento di concludere. In mediana manca un po' di personalità, ancor prima che di palleggio.

COSA C'E' DA FARE: dare due maglie da titolare a Candido e Badjie.



IL MIGLIORE: Magnino 7. Inventato da Domenico Toscano nel ruolo di centrale difensivo, sfoggia una prestazione di livello. L'ex Udinese mostra grande personalità e puntualità in una difesa che nel primo tempo ha qualche piccola crepa sugli esterni. Lo premiamo, dandogli di un'incollatura la palma del migliore che poteva spettare anche a Mattia Marchi, autore dello splendido gol del vantaggio e di una prestazione caparbia.

IL MIGLIORE DEL RIMINI: Guiebre 7. Chiude una partita generosa sfiorando il gol della bandiera e impegnando De Lucia. Fisicamente è in gran spolvero, infatti esce sempre fuori alla distanza. Si è disimpegnato bene anche in fase difensiva, visto che la Feralpi, una volta in vantaggio, non è riuscita a sfruttare del tutto l'arma delle ripartenze. Gli avversari iniziano a temerlo e sono costretti a molteplici raddoppi di marcatura per fermarlo.

IL PEGGIORE: Buonaventura 5. Fallisce il rigore del possibile 0-1, nella ripresa manca l'appuntamento con il gol su cross di Guiebre. Due errori pesantissimi sul bilancio della partita.





PAGELLE RIMINI: Scotti 7, Venturini 6, Ferrani 6, Petti 6, Bandini 5.5 (Simoncelli 6), Alimi 6 (Montanari s.v.), Variola 5.5 (Badjie 6), Guiebre 7, Candido 6.5 (Cecconi s.v.), Volpe 6, Buonaventura 5 (Cicarevic 5.5).

All. Righetti 6.





PAGELLE FERALPI SALO': De Lucia 7, Legati 6.5, Magnino 7, Marchi P. 6, Vita 6, Scarsella 6, Pesce 6.5, Parodi 6.5, Guerra 6 (Raffaello 6.5), Ferretti 6.5, Marchi M. 7.

All. Toscano 6.5





Si ringrazia Davide Maino di Eleven Sport