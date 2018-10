A Sutri una piazza intitolata a Gianmarco Moratti, alla cerimonia il sindaco di Coriano

Attualità

Coriano

| 17:40 - 17 Ottobre 2018

Una piazza della cittadina di Sutri intitolata a Giamarco Moratti. La cerimonia, officiata dal sindaco Vittorio Sgarbi, ha avuto tra gli ospiti anche il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, per attestare la vicinanza del comune riminese e di San Patrignano alla famiglia Moratti, che generosamente ha sempre dedicato tempo e risorse alla comunità. Erano presenti anche Letizia e Massimo Moratti, insigniti della cittadinanza onoraria.







La nota del sindaco Domenica Spinelli

Ringrazio Il professore Vittorio Sgarbi per aver condiviso con Coriano una giornata così importante per il Comune di Sutri.

L'intitolazione della piazza a Giammarco Moratti e la cittadinanza onoraria a Letizia e Massimo Moratti hanno reso speciale la giornata piena di emozioni sul piano umano.

Sono fiera di poter rappresentare, oltre i confini del nostro territorio Coriano ed essere “Il sindaco“ della Comunità di San Patrignano.

Sono grata alla famiglia Moratti che, con grande impegno, ha contribuito a dare una speranza di “nuova vita” a migliaia di giovani in questi 40 anni di vita della comunità e sono onorata, da sindaco di Coriano, per la scelta di Giammarco di riposare per sempre nel nostro comune, vicino ai “suoi ragazzi”.

Sutri è un posto magico, pervaso di arte e storia, da valorizzare e rendere fruibile a tutti, Vittorio Sgarbi, nel ruolo di sindaco, sta portando avanti quest’opera supportato e sostenuto dalla cittadinanza e dalla sua squadra con entusiasmo e determinazione. Un esempio di sistema amministrativo che nasce dal territorio per il territorio.

Mi piace pensare che tra Sutri e Coriano possa nascere un filo conduttore e che due luoghi lontani, anche per caratteristiche, possano collaborare per rimettere al centro della propria azione politica i luoghi e la storia a beneficio di chi vi ci vive.