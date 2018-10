Novafeltria, discarica a cielo aperto sulla strada per Sartiano. Il Comune: 'tolleranza zero, agiremo'

Cronaca

Novafeltria

| 16:56 - 17 Ottobre 2018

La strada per Sartiano, nel comune di Novafeltria, trasformata in una discarica a cielo aperto. E' la scena a cui hanno dovuto assistere nel weekend i cittadini e gli automobilisti, come attestato dalle foto pubblicate sui social network. Non è purtroppo la prima volta: in altre occasioni il paesaggio incontaminato di quell'isola ecologica, in località Ca' Gallo, una delle zone verdi più suggestive dell'Alta Valmarecchia, ha assunto le sembianze di una discarica, a causa dell'inciviltà umana. La zona non è trafficata e non è da escludere che i rifiuti possano essere stati portati anche da persone che non risiedono in zona o nelle vicinanze. Sedie, televisori, lavatrici, frigoriferi, cassette di legno, piccoli mobili, tutto accatastato ai bordi della strada. Montefeltro Servizi ha provveduto alla pulizia della zona, ma l'Amministrazione Comunale di Novafeltria annuncia tolleranza zero. L'area sarà monitorata e si preparano sanzioni saltissime per chi verrà sorpreso a sporcare.