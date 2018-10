A novembre a Rimini apre un nuovo punto vendita Smoll: il 31esimo in Italia

Attualità

Rimini

| 15:59 - 17 Ottobre 2018

Smoll, la catena di prodotti per l’igiene e brand del gruppo Meloni di San Marino apre a Fano il suo trentesimo punto vendita. Il nuovo negozio in via Roma 131. angolo via dell’Abbazia nel centro di Fano. apre sabato 20 ottobre 2018 con una grande festa di inaugurazione. All’apertura saranno presenti il Responsabile vendite retail G.Paolo Bargnesi, il Responsabile sviluppo franchising Simone Sedioli, il Responsabile Marketing Francesco Manfredi della Meloni Walter spa di San Marino, gruppo fondatore e ideatore della catena Smoll. Il punto vendita di Fano è solo una delle tante tappe di crescita dell’Azienda Meloni che vanta una lunga storia. Il tutto ebbe inizio agli inizi degli anni ’60 quando i genitori di Paolo e Marco Meloni, attuali titolari, decisero di rilevare un piccolo spaccio alimentare a San Marino. Con tanto lavoro, volontà, determinazione e una vita dedicata al commercio, l’azienda è cresciuta ed è diventata un’impresa moderna in cui tradizione e innovazione si fondono. A novembre è prevista l’ apertura di un nuovo punto vendita Smoll a Rimini. Il brand Smoll conta in totale 30 punti vendita tra San Marino, Emilia Romagna, Marche e Umbria.