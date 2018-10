Ecco i nomi dei 211 riminesi che hanno fatto una donazione per il teatro Galli

Attualità

Rimini

| 15:42 - 17 Ottobre 2018

Sale a quota 211 il numero delle donazioni raccolte dalla campagna Entra in scena, il progetto di coinvolgimento della città a sostegno della riapertura del Teatro Galli, che spalancherà nuovamente le sue porte tra 11 giorni. Al 15 ottobre erano quindi 211 le donazioni arrivate di cui 200 donazioni liberali e 11 attraverso l'opportunità offerta dall'Art Bonus, per un totale complessivo di 39.415 euro (a cui si somma il contributo Art Bonus di 290mila euro della Fiera di Rimini). Una campagna - che mira al coinvolgimento diffuso della cittadinanza e all'impegno inviduale, per sentirsi ognuno parte di questo appuntamento storico della città – che ha avuto un notevole impulso con la sua declinazione Entra in scena con un fiore, lanciata a inizio autunno in occasione di Giardini d'autore e che prevede l'omaggio di un "fiore del Galli" a fronte di una donazione minima di 20 euro. I preziosi stucchi in gesso e rivestiti in foglia d'oro riprodotti su disegno dell'architetto Luigi Poletti sono stati realizzati dai maestri decoratori in una collezione esclusiva e in esemplari numerati; ecco perché la possibilità di entrare in scena con un fiore non sarà illimitata, ma terminerà il 28 ottobre, giorno dell'inaugurazione del Teatro. Solo chi effettuerà una donazione entro quella data potrà quindi ricevere il 'fiore del Galli', oggetto diventato nel corso delle settimane un dono: dalle mamme per i figli, per gli anniversari di nozze, come simbolo di amicizia.





Un fiore che sta sbocciando anche nelle vetrine dei negozi: tante infatti le attività che hanno deciso di partecipare a questa festa della città decorando a tema gli spazi espositivi delle proprie attività commerciali, utilizzano anche la vetrofania messa a disposizione dal Comune. E sono già una quindicina i negozi che hanno effettuato - o che hanno comunicato che effettueranno a breve - una donazione per ricevere il fiore in gesso da esibire nelle loro vetrine, a partire da una delle attività 'storiche' del centro, la Merceria Benvenuti.

Come partecipare:

con una erogazione liberale che può essere effettuata con bonifico bancario

Iban IT63Q0200824220000102621578

Causale Galli - Erogazione liberale – indicando il nominativo e un recapito telefonico.







Ogni donatore riceverà una card di ringraziamento all'Amico del Teatro Galli, la pubblicazione del nominativo sul sito del teatro e sul materiale editoriale che sarà pubblicato in occasione dell'apertura. L'importo minimo della donazione per ricevere il fiore, a copertura dei costi di realizzazione, è di € 20.





Di seguito i nominativi in ordine alfabetico:







