Appostamenti sotto casa della ex, poi le minacce: 'stasera ti ammazzo'. Denunciato 39enne pugliese

| 14:09 - 17 Ottobre 2018

"Tanto ti ammazzo stasera, se non mi portano via gli agenti, stasera ti ammazzo". Così un 39enne pugliese ha minacciato la sua ex compagna, una 41enne originaria del bolognese, davanti alla porta di ingresso dell'appartamento della donna, intorno alle 19.30 di martedì, durante l'intervento della Squadra Volanti. Già nel primo pomeriggio la Polizia era intervenuta per farlo allontanare. In merito alla sua presenza sul luogo, l'uomo ha inizialmente accampato scuse, poi ha ammesso di essere lì per cercare di convincere la donna a riallacciare quel rapporto sentimentale precedentemente interrotto. La tensione è salita notevolmente quando il 39enne, dando in escandescenze, ha iniziato a minacciare la ex, finendo così denunciato per minacce aggravate.