Riminese acquista un trattore su Internet e viene truffato: perde 13000 euro

Cronaca

Rimini

| 13:42 - 17 Ottobre 2018

Un 49enne riminese è stato truffato dopo aver risposto a un'inserzione on-line che reclamizzava la vendita di un trattore usato, marca Carraro, al prezzo di 6000 euro. L'uomo ha contattato il venditore, un tale Francesco, trovando l'accordo per la consegna del mezzo e le modalità di pagamento, due bonfici da 3000 euro ciascuno da effettuare nel giro di pochi giorni. La prima anomalia è stata la richiesta del pagamento dell'Iva, per 1320 euro, fatta a posteriori. Il venditore ha poi sollevato un problema dovuto alla corresponsione del denaro in due soluzioni: ha chiesto un bonifico unico da 6000 euro più l'Iva, promettendo la restituzione degli altri 6000 euro versati dal 49enne. A prova della restituzione, il venditore aveva inviato foto del'avvenuto ordine di bonifico sul conto corrente per l'importo di 6000 euro. Alla fine il riminese ha perso 13320 euro e non ha ricevuto né il trattore, né i soldi pagati in più rispetto al prezzo originario dell'inserzione on-line. Tuttavia i bonifici erano stati fatti a un conto corrente intestato a una donna. Le indagini della Polizia hanno così permesso di scoprire che Francesco era invece una donna di 30 anni, originaria della Provincia di Reggio Calabria, denunciata quindi per truffa.