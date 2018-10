L'agenzia Moka ospita un concerto: ultima tappa a Santarcangelo del festival 'Ingranaggi'

Eventi

Santarcangelo di Romagna

17 Ottobre 2018



Si conclude venerdì 19 ottobre con la terza tappa santarcangiolese il festival musicale “Ingranaggi”, a partire dalle 18,30 presso la sede di Zona Moka – Spazio coworking e agenzia creativa (via Montevecchi 11).



Negli uffici della prima agenzia di coworking nata a Santarcangelo – che accoglie giovani professionisti del territorio in postazioni di lavoro condivise – lo storico fondatore dei Mariposa Alessandro Fiori, divenuto solista nel 2011, sarà protagonista di una serata aperta dal giovane artista cesenate Davide Bosi. L’evento – a ingresso libero – sarà arricchito come i precedenti dalla mostra “Notte”, progetto a cura di David Wilson realizzato da “SPontanea”, collettivo di fotografi italiani dedicato alla street photography attivo dal 2013.



Nato nel territorio dell’Unione Bassa Romagna e promosso dall’assessorato alle Politiche giovanili dello stesso ente, il festival “Ingranaggi – musica arte impresa” porta concerti e performance in luoghi dove abitualmente non si produce e non si ascolta musica – ovvero le aziende – con l’intento di avvicinare in un contesto stimolante e informale i giovani al mondo del lavoro. Nel 2018 “Ingranaggi” si è trasformato in un progetto regionale, allargandosi ai territori dell’Unione Terre e Fiumi, dell’Unione Terre d'Acqua e a Santarcangelo, dove sono previste le tre date di chiusura del progetto: venerdì 5, 12 e 19 ottobre. Le tre date santarcangiolesi di “Ingranaggi” sono realizzate dall’associazione Ora d’Aria con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santarcangelo – Politiche giovanili, il contributo della Regione Emilia-Romagna, la collaborazione di Vista Mare e Collettivo Spontanea.