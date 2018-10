Tunisino fa manovra e piomba con l'auto contro una vettura parcheggiata: aveva con sé droga

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 13:16 - 17 Ottobre 2018

Un 26enne tunisino, domiciliato a Santarcangelo di Romagna, è finito nei guai per il possesso di sostanze stupefacenti, dopo aver provocato un incidente a Savignano sul Rubicone, intorno alle 17 di martedì, nei pressi del centro commerciale Romagna Center. Il giovane, alla guida di una Bmw, è finito contro un'altra Bmw parcheggiata, sotto gli occhi del proprietario, che era nelle vicinanze. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale, che si è accorta dell'odore di marijuana all'interno della vettura del 26enne. Dentro c'era una scatola con 1,6 grammi di stupefacente. Altri 10 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, sono stati trovati nel garage dell'abitazione del tunisino, a Santarcangelo di Romagna. Il giovane è stato denunciato per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti.