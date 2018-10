Sequestrati 400 kg di prodotti ittici e sanzioni per 50.000 euro, blitz della Guardia Costiera di Rimini

Cronaca

Rimini

| 12:35 - 17 Ottobre 2018

La Guardia Costiera di Rimini ha effettuato, nei giorni scorsi, anche la consueta attività di vigilanza nel settore pesca. Al termine degli accertamenti sono stati sequestrati circa 400 kg di prodotto ittico, poi donati alla Caritas, e ad elevare sanzioni amministrative per 50000 euro. Gli illeciti contestati al comandante di un'imbarcazione hanno riguardato violazioni della normativa nazionale sulla pesca relativamente al superamento del quantitativo massimo consentito per il pescatore sportivo (limite max 5 kg) e alla pesca in zone e tempi vietati per il pescatore professionale (pesca in zona vietata nei pressi dell’imboccatura del porto).