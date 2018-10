Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:17 - 17 Ottobre 2018

E' stata dichiarata inagibile la casa coinvolta nell'incendio scoppiato martedì verso le 18 ad Igea Marina. Il fumo nero uscito dallo scantinato - garage è stato visibile anche in strada. I pompieri sono intervenuti per spegnere le fiamme nell'abitazione di Via Baldini. Ancora non sono note le cause dell'incendio.