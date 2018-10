Droga nei bagni, Questore di Rimini chiude per due mesi ristorante dei vip in centro storico

Cronaca

Rimini

| 10:55 - 17 Ottobre 2018

Sospesa per due mesi la licenza del VichyCristina, locale del centro storico di Rimini, considerato punto di ritrovo per molti professionisti e imprenditori. Lo ha deciso il questore, Maurizio Improta, applicando l'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza in seguito all'indagine della polizia municipale coordinata dal pm Paolo Gengarelli, sullo spaccio e consumo di droga all'interno del ristorante. Il provvedimento si giustifica anche sulla base dell'ordinanza del gip, Vinicio Cantarini, del Tribunale di Rimini, che ha applicato a tre indagati la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Circa 80 gli episodi spaccio contestati grazie anche a telecamere nei bagni delle donne, che hanno appurato come la maggioranza delle cessioni fossero fatte a titolo gratuito alle ragazze, alcune escort, per ottenere 'favori'. Secondo l'ordinanza del gip, inoltre i gestori di fatto del locale, anziché adoperarsi per "mettere alla porta i clienti tossici e predisporre controlli" al bagno delle signore usato per il consumo anche di gruppo di cocaina, avrebbero tentato "di fermare l'attività della polizia giudiziaria ricorrendo all'intervento di assessori amici e poi di legali". Tra gli episodi di spaccio anche uno nei confronti di una ragazza minorenne, all'epoca dei fatti. Il VichyCristina è stato comunque chiuso in primavera spontaneamente dai gestori ed è rimasto chiuso al pubblico per tutta l'estate.