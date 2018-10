Maltempo, disagi nell'entroterra: a Villa Verucchio pioggia record con allagamenti

Attualità

VillaVerucchio

| 06:51 - 17 Ottobre 2018

La pioggia caduta copiosa fin dalla prima serata di lunedì, ha creato diverse difficoltà nell'entroterra. Secondo i primi rilevamenti forniti da Meteo Rimini, la zona della via Marecchiese e di Villa Verucchio ha visto 129.8 mm di pioggia. A Corpolò 106 mm, a Vergiano 75 mm. Le colline sono state particolarmente colpite dalle avverse condizioni meteo. A Santarcangelo si registrano 66 mm, Cerasolo 47 mm, Montescudo 22 mm. Rimini centro 30 mm, Riccione 45.7 mm. Nella perla verde qualche sottopasso si è allagato.

Disagi soprattutto a Villa Verucchio con diversi allagamenti, soprattutto ai piani terra degli stabili. Il comune è intervenuto con tutti gli operai in collaborazione con Carabinieri, Vigili del Fuoco rimanendo sempre in contatto con la Protezione Civile. Dopo mezzanotte la situazione si è stabilizzata. Il comune informa che si è intervenuti in via Lamarmora, via Di Mezzo e via Tenuta. Danni seri alla pavimentazione sul marciapiede di via Casale, allagamenti nella palestra delle scuole medie, nell'auditorium e nella mensa. Nessun danno particolare alle scuole: le lezioni si svolgeranno regolarmente.