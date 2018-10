Eroina nascosta in una siepe in via Cirene a Rimini, la scoperta 'stupefacente' della Polizia

Cronaca

Rimini

| 17:21 - 16 Ottobre 2018

Martedì mattina la Polizia ha eseguito i consueti controlli finalizzati a contrastare lo spaccio. In via Cirene gli agenti hanno rinvenuto un involucro bianco di plastica, nascosto in una una siepe, contenente decine di grammi di eroina suddivisa in dosi e cristalli, subito posto sotto sequestro. Complessivamente l’attività della squadra Volanti ha consentito di identificare 120 persone e di controllare 35 veicoli, elevando 15 verbali di contestazione per violazione delle disposizioni del codice della strada.