Basket giovanile, tre sconfitte per RBR contro le big Fortitudo e Virtus. Scarponi è straripante

17:16 - 16 Ottobre 2018

Tre ko nel weekend delle formazioni giovanili d’Eccellenza Rbr, ma va detto che gli avversari erano quanto di meglio il panorama potesse proporre nelle rispettive categorie. In Under 18, la Pallacanestro Titano paga a caro prezzo gli avvii di primo e terzo quarto, fa partita pari nel secondo ma alla fine la Fortitudo Bologna di Gregor Fucka s’impone al Multieventi di San Marino.

In Under 16 gli Angels/Rbr tengono botta per metà partita in casa della Virtus Bologna, poi i padroni di casa scappano via in forza di un roster di primissimo livello.

In Under 15, infine, agli Angels/Rbr non riesce l’impresa di un anno fa, quando con la Virtus arrivò la vittoria. I ragazzi di coach Di Nallo pagano a caro prezzo un secondo tempo nel quale concedono 65 punti alle V nere. Da segnalare l’ennesima prestazione-monstre di Alessandro Scarponi (foto), che dopo averne messi 36 in Under 16, ne fa registrare 41 con 21 rimbalzi in Under 15.



U18 ECCELLENZA, TITANO/RBR KO CON LA FORTITUDO

Va ko con la Fortitudo, l’Under 18 Eccellenza Pallacanestro Titano/Rbr. Nei primi cinque minuti sono gli ospiti a scattare meglio dai blocchi e a firmare un 10-0 che segnerà il primo quarto. Dopo l’avvio, il gap non è recuperato ma la partita scorre in equilibrio, con la forbice che rimane tale al termine dei primi dieci minuti di gioco (8-18). Il secondo quarto è anche il migliore dei nostri, che giocano con carattere e recuperano tanti palloni in difesa: ottima la produzione punti (23), col distacco che si riduce ma con la Fortitudo che rimane sempre avanti all’intervallo (31-38).

Di ritorno dagli spogliatoi invece l’attacco si ferma, per cinque minuti i Titans segnano un solo punto e la “F” ha l’opportunità di mettere insieme il break più importante della partita, quello che porterà il tabellone del Multieventi a segnare 38-57 dopo 30 minuti. Difficoltosa anche la situazione falli, con Felici uscito per cinque penalità (18 minuti per lui) e Pierucci anche. Nel quarto parziale si segna tanto, la gara per gli ospiti è in ghiaccio e alla fine il referto dice 56-87.

STATS 22/54 dal campo per la Pallacanestro Titano/Rbr, con Felici miglior marcatore a quota 14 (5/7 dal campo).



PALLACANESTRO TITANO/RBR-FORTITUDO BOLOGNA 56-87

TITANO: Giovannini 6, Coralli, D. Buo 12, Pierucci 3, Palmieri 4, Fiorani, Campajola 3, Giordani 2, Semprini 8, Bollini 2, Felici 14, Botteghi 2. All.: Padovano, ass.: Porcarelli.

FORTITUDO: Buscaroli, M. Zanetti 10, Boniciolli 2, Muzzi 5, Longagnani 2, Cinti 5, Prunotto 9, Barattini 7, E. Zanetti 4, Simon 10, Franco 14, Balducci 12. All.: Fucka.



Parziali: 8-18, 31-38, 38-57, 56-87.

U16 ECCELLENZA, ANGELS/RBR SCONFITTI IN CASA DELLA CORAZZATA VIRTUS BOLOGNA

Gli Angels escono sconfitti dalla sfida con la corazzata Virtus Bologna, ma lo fanno a testa alta. Gli ospiti infatti giocano alla pari per tre quarti contro i favoriti per il titolo regionale, nonostante il divario enorme di atletismo e fisicità. Non basta un ottimo Scarponi (26 punti nei primi due quarti) per tenere il passo dei bianconeri: nella terza frazione il colosso Barbieri trascina i suoi fino al +20 al 30'. I ragazzi di coach Bernardi non si arrendono ma la Virtus ormai è irraggiungibile.: Carta 13, Grotti 11, Colombo 3, Espa 9, Scagliarini 4, Furin 5, Mazzoli 4, Salsini 17, Nicoli, Minelli 2, Ruffini 6, Barbieri 16. All.: Vecchi, ass.: Nieddu.: Ricci 1, Mulazzani, Carletti, Scarponi 36, Vettori ne, Nuvoli 8, Mancini 4, Pasquarella 4, Rossi 11, Magnani 2, Angelini. All. Bernardi, ass.: Di Nallo.

Parziali: 20-19, 50-40, 70-50, 90-66.

Prima sconfitta stagionale per gli Angels under 15 che cadono contro la Virtus Bologna. I ragazzi di Consolini scendono in campo estremamente motivati, probabilmente per rifarsi della sconfitta dell'anno scorso. I padroni di casa giocano alla pari con i bianconeri fino all'intervallo, poi il break della Virtus cambia la partita: gli ospiti volano in contropiede e sfruttano al meglio i rientri difensivi non perfetti degli Angels, che col passare dei minuti affondano sempre più. Una brutta prova degli Angels che sono apparsi meno pronti fisicamente e mentalmente degli avversari. Ma siamo appena all'inizio del campionato e a volte una sconfitta può servire per crescere e trovare nuovi stimoli a migliorarsi. Per i padroni di casa, top scorer è Alessandro Scarponi che segna 41 punti e cattura ben 21 rimbalzi.: Neri, Buo 6, Ricci 10, Mulazzani 17, Scarponi 41, Dellarosa 2, Piacente 2, Ricciotti, Antolini 2, Amati 4, Polverelli, Vittori. All.: Di Nallo, ass.: Brienza e Botteghi.: Cardin 12, Cassanelli 7, Penna 2, Malaguti 21, Collina 10, Resca 2, Cattani 25, Pongellini 4, Barbato 13, Venturi 4, Zanasi 3, Terzi 11. All.: Consolini.: 24-31, 44-49, 66-84, 84-114.