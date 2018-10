Intesta le bollette all'ex inquilino, 49enne di Rimini denunciato. Non pagati quasi 1000 euro

Cronaca

Rimini

| 17:13 - 16 Ottobre 2018

Un 49enne di Rimini è stato denunciato per il reato di sostituzione di persona, vittima un suo concittadino di 43 anni. Il denunciato è diventato il nuovo inquilino di un appartamento precedentemente abitato dal 43enne, al quale era rimasta intestata un'utenza. Successivamente sono arrivati, a quest'ultimo, ingiunzioni di pagamento di due bollette per quasi 1000 euro, a fronte di un contratto di fornitura di servizi che il 43enne, ormai non più residente in quell'appartamento, non poteva avere firmato. La società di distribuzione, fornitrice del servizio, ha spiegato di aver dato esecuzione al contratto, siglato con la procedura "voice order", attraverso telefono. Tuttavia l'uomo non aveva mai siglato tale contratto e ha proceduto a denunciare il 49enne alla Polizia.