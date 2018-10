Riccione, dal governo arriva un milione di euro per la manutenzione degli edifici scolastici

Attualità

Riccione

| 17:01 - 16 Ottobre 2018

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato all’Amministrazione lo sblocco dei contributi della somma di 1 milione di euro per la realizzazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici ad interesse scolastico-sportivo.



Per la nostra città questa è un’ottima notizia - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti - . Un finanziamento che ci consentirà di proseguire nel nostro obiettivo di riqualificare e potenziare i servizi delle scuole riccionesi a partire da radicali interventi di edilizia scolastica. Un piano ambizioso al quale stiamo lavorando su più fronti contemporaneamente. I fondi chiesti e oggi sbloccati dal Miur, diretti alla realizzazione di opere pubbliche, riguardavano la richiesta avanzata dal Comune per riqualificare e mettere in sicurezza la scuola elementare Riccione Paese. Nel frattempo i lavori sono partiti tramite l’accensione di un mutuo di importo minore rispetto al finanziamento richiesto. Ora individueremo a quali altri interventi di edilizia scolastica dirottare il finanziamento del Miur, andando avanti spediti secondo il programma stabilito e comunicato in più occasioni alla città. Come testimoniano i progetti e le risorse ottenute, l’amministrazione sta dimostrando grande impegno verso la riqualificazione e rimessa a nuovo delle scuole cittadine. Cercheremo di cogliere questa occasione con profitto inserendola nel nostro piano di lavoro.”