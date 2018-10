Rimini Calcio, tour de force con tre trasferte ostiche: si parte con la Feralpi Salò nell'infrasettimanale

Sport

Rimini

| 16:00 - 16 Ottobre 2018

Una vittoria e quattro pareggi in questo primo scorcio di stagione per il Rimini, chiamato a un tour de force: tre trasferte consecutive contro Feralpi Salò, Imolese e Ternana, due squadre costruite per vincere e una terza, l'Imolese, che sta ben figurando. Si parte mercoledì in casa della Feralpi Salò, sette punti come il Rimini, ma due vittorie nelle ultime due gare. La compagine allenata da Domenico Toscano ha uno organico di qualità e nelle ultime partite si è giovato dell'eccellente rendimento dei centrocampisti Fabio Scarsella e Luca Parodi, dell'attaccante Andrea Ferretti. Out invece per infortunio l'"Airone" Caracciolo. In conferenza stampa, l'allenatore Righetti ribadisce il mantra dell'obiettivo salvezza, sottolineando che "non esistono partite facili e che anche la Ternana è stata messa in difficoltà dalla Virtus Verona". "Affrontare un avversario di questo tipo, che dispone di elementi così importanti, per noi deve essere un motivo di ulteriore stimolo", è il monito di mister Righetti. Top secret la formazione: non ci sarà Arlotti infortunato, sarà quindi Candido a giocare dal primo minuto come trequartista dietro le punte Volpe e Buonaventura. A centrocampo tornerà titolare Alimi.