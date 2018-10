Riccione, accelerata per le opere di viabilità legate alla terza corsia dell'autostrada. Firmata la convenzione

Attualità

Riccione

14:49 - 16 Ottobre 2018

E' stata firmata martedì mattina dal sindaco Renata Tosi, alla presenza del responsabile di Società Autostrade, Direzione Generale Nuove Opere, Antonio Tosi, la convenzione per la realizzazione delle opere di completamento della viabilità connesse alla realizzazione della terza corsia A14. Passo successivo la firma di Anas e il bando di gara.





“Quella di oggi è una giornata estremamente importante. La firma della convenzione con Società Autostrade che innescherà il processo di affidamento dei lavori - dichiara il sindaco Renata Tosi - è un risultato essenziale per dare riposte, attese da anni, volte al miglioramento della viabilità e all’alleggerimento del traffico sulle strade del territorio. Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, dal 17 ottobre avverrà la pubblicazione degli espropri previsti sull’albo pretorio comunale per la durata di 20 giorni. Un lasso di tempo nel quale gli uffici saranno disponibili a eventuali consultazioni o informazioni dei cittadini. A questo punto auspico con fiducia che i tempi di realizzazione delle nuove opere siano i più celeri possibili e che la sinergia e la collaborazione con tutti gli enti coinvolti siano massime per il raggiungimento di un progetto comune a favore di tutto il territorio”.





Il progetto delle opere viarie complementari alla terza corsia A14 per il comune di Riccione riguarda la realizzazione di una strada di collegamento, lunga 700 metri, tra l’esistente rotatoria di via Udine, già realizzata durante i lavori della terza corsia, e una nuova rotatoria che verrà costruita in corrispondenza di viale Venezia.





La seconda opera viaria consisterà in un nuovo tratto di collegamento, lungo 2,6 km, tra via Berlinguer, in corrispondenza di via Ascoli Piceno, e via Tavoleto fino alla nuova galleria Scacciano.