Rimini, trasporto sociale di anziani e disabili: un aiuto per piccoli spostamenti quotidiani

Attualità

Rimini

| 12:32 - 16 Ottobre 2018

Consentire i piccoli spostamenti quotidiani per visite mediche, terapie o piccole incombenze quotidiane anche per quelle persone impossibilitate ad utilizzare gli ordinari mezzi di trasporto pubblico o privato, e necessitano di un trasporto sociale dedicato ed attrezzato.

Questo l'obiettivo dell'istruttoria pubblica per la progettazione e realizzazione delle singole attività progettuali indicate nel progetto denominato “Trasporti sociali per anziani e disabili” approvato dal Comitato di Distretto con uno stanziamento per la sua realizzazione di 36 mila euro. Il progetto, della durata di 15 mesi, prevede il coinvolimento nella co-progettazione, dei soggetti del terzo settore al fine di valorizzare l’esperienza di tali realtà presenti sul territorio.

Il testo dell'istruttoria pubblica è visibile e scaricabile qui.