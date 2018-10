Cinque nuovi negozi aperti a Morciano: uno di bici e mountain bike, due vendono canapa leggera

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:21 - 16 Ottobre 2018

Morciano di Romagna conferma sempre di più il suo ruolo di città - mercato per l’intero territorio della Valconca. Sono 5 le nuove attività inaugurate nei giorni scorsi. Si tratta di ‘Fiordilavanda’, negozio di vendita al dettaglio di intimo per uomo, donna e bambino, ‘Fiordaliso’, allestimenti e creazioni floreali per ogni ricorrenza, ‘Bike Academy’, per gli appassionati di bicicletta e mountain bike, ‘I sapori della canapa’ e ‘Cbweed Shop’. Cinque nuove attività che vanno ad arricchire il tessuto economico morcianese. Sempre nei giorni scorsi è stata inaugurata, alla presenza del sindaco Giorgio Ciotti, la nuova sede di oltre 2mila metriquadri di una storica azienda locale, la Ge.Ba. Soddisfatto l’assessore alle Attività economiche, Enrica Magnani. "Siamo orgogliosi di poter dire che Morciano si conferma città - mercato e punto di riferimento di tutta la Valconca e non solo per quanto riguarda lo shopping e i servizi di qualità. Il commercio sta vivendo momenti molto difficili e per questo ha bisogno di sostegno e di punti fermi da cui ripartire. L’amministrazione comunale è da sempre attenta a questo settore in quanto Morciano è, per sua natura, riconosciuta come un centro commerciale naturale. Continueremo a lavorare per sostenere la categoria in completa sinergia con le associazioni del territorio"