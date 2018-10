Beach tennis, nel campionato femminile allungo di Mazzotti-Toracci. Nel B due coppie al vertice

Sport

Rimini

| 12:06 - 16 Ottobre 2018



Quarta giornata davvero appassionante quella disputata lunedì nel campionato femminile di beach tennis organizzato dal Tennis Viserba. Nel girone A, in attesa del posticipo di Nicol Porzioli ed Alice Negri, Gloria Mazzotti e Stefania Toracci ne approfittano per allungare a + 3 sulla coppia rivale. Attenzione però a Sarka Zannoni e Francesca Bernardi che si insediano provvisoriamente al secondo posto. Nel girone B, Elisa Cicchetti e Margherita Vassura, grazie al successo pieno nella serata ed alla vittoria nel match di recupero della prima giornata, raggiungono in vetta a quota 11 Genni Moretti ed Alice Giubellini, anch’esse vittoriose per 3-0. Bene nella serata Zaghini-Bevitori. Ma vediamo nel dettaglio i risultati.

Nel girone A successo pieno per 3-0 di Mazzotti-Toracci su Gianessi-Marcelletti, mentre di misura per 2-1 è la vittoria di Zannoni-Bernardi su Baldini-Prati. In posticipo giocheranno Brigliadori-Scarpellini opposte a Barilari-Lualdi e Coscia-Olei contro Porzioli-Negri.

Classifica A. Mazzotti-Toracci 12, Zannoni-Bernardi 10, Porzioli-Negri 9, Coscia-Olei, Baldini-Prati 6, Brigliadori-Scarpellini 3, Gianessi-Marcelletti 2, Barilari-Lualdi 0.

Girone B. Vittorie piene 3-0 di Cicchetti-Vassura su Comandini-Moretti, Moretti-Giubellini su Gregorini-Ceccaroni e Zaghini-Bevitori su Rocchi-Falconi. In recupero delle precedenti giornate Gregorini-Ceccaroni avevano superato per 3-0 Santambrogio-Amatori, mentre Cicchetti-Vassura avevano avuto la meglio su Olivi-Zangoli di misura per 2-1. In posticipo giocheranno Olivi-Zangoli opposte a Santambrogio-Amatori.

Classifica Girone B. Moretti G.-Giubellini, Cicchetti-Vassura 11, Olivi-Zangoli 6, Moretti-Comandini, Gregorini-Ceccaroni 5, Zaghini-Bevitori 4, Rocchi-Falconi, Santambrogio-Amatori 0.

La quinta giornata è in programma lunedì prossimo.



Nella foto: il terzo tempo con Cicchetti, Olivi, Zangoli, Vassura, Bernardi e Zannoni